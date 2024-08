"O deslizamento de terras destruiu uma casa onde viviam cinco membros de uma família -- um casal de 70 anos, duas mulheres de 40 anos e um homem de 30 anos", disse à agência de notícias France-Presse um responsável da cidade costeira de Gamagori, no centro do país.

"Um deles foi resgatado na noite de terça-feira, mas as buscas pelos outros quatro continuaram durante toda a noite", acrescentou, sem adiantar mais pormenores.

As chuvas que estão a afetar o centro do arquipélago precedem o tufão Shanshan, que estava esta manhã a cerca de 80 quilómetros a nordeste da ilha de Amami, no sul do país, com rajadas de vento de até 252 quilómetros por hora.

"É necessário que estejamos em alerta máximo", declarou um responsável da Agência Meteorológica do Japão (JMA, na sigla em inglês) durante uma conferência de imprensa, referindo-se em particular ao sul do país.

A JMA disse que esperava até 400 milímetros de chuva na ilha Amami nas próximas 24 horas e até 500 milímetros na região de Kyushu até ao final de quinta-feira.

As companhias aéreas já decidiram cancelar centenas de voos. A Japan Airlines cancelou 110 voos domésticos e seis voos internacionais previstos para hoje e a ANA anunciou que cancelou 112 voos domésticos até sexta-feira.

Algumas linhas Shinkansen, os comboios de alta velocidade, poderão ser suspensas ainda esta semana, dependendo da trajetória do tufão, disseram as operadoras.

O tufão Shanshan deverá seguir em direção à ilha de Kyushu, no sul, a segunda maior do país, e depois subir à ilha principal de Honshu até ao final da semana.

Os pescadores da ilha de Kyushu ancoraram os barcos nos portos na segunda-feira para se prepararem para a passagem do tufão.

Em meados de agosto, o tufão Ampil provocou o cancelamento do transporte ferroviário e de mais de 650 voos nacionais e internacionais, sem causar ferimentos graves ou grandes danos à medida que subia a costa do Pacífico, ao largo da região de Tóquio.

Os tufões da região estão a formar-se mais perto da costa do que antes, intensificando-se mais rapidamente e permanecendo mais tempo sobre a terra devido às alterações climáticas, de acordo com um estudo divulgado em julho.

VQ // VQ

Lusa/Fim