O sétimo relatório semanal da DGS indica que, até ao último domingo, foram vacinadas 1.746.301 pessoas contra a gripe, das quais 1.021.876 nas farmácias e as restantes 724.258 nos centros de saúde.

Os dados da DGS indicam ainda que, na atual campanha sazonal, 1.208.484 pessoas receberam a dose de reforço contra a covid-19, com 711.752 a optarem por serem vacinadas numa farmácia e 496.639 numa unidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Na última semana foram administradas mais de 217 mil vacinas contra as duas doenças.

O relatório aponta para uma cobertura vacinal mais elevada para a gripe nos quatro grupos etários, em comparação com a covid-19.

No caso dos idosos com 85 ou mais anos, que apenas podem ser vacinados no SNS, a cobertura desta faixa etária para a gripe chegou aos 67,69% (231.541 pessoas), baixando para os 53,05% no caso da covid-19 (181.455).

A cobertura vacinal mais baixa continua a verificar-se na faixa etária entre os 60 e 69 anos, com 36,46% vacinados contra a gripe (473.086) e 26,36% para a covid-19 (342.019), refere ainda a DGS.

A campanha de vacinação sazonal iniciou-se em 20 de setembro, com quase cinco milhões de vacinas contra a gripe e a covid-19 para administrar nos centros de saúde e em mais de 2.500 farmácias, que estão a vacinar pessoas entre os 60 e os 84 anos.

Na campanha 2024/2025, a vacinação contra a gripe com dose reforçada foi alargada às pessoas com 85 ou mais anos, para além dos residentes em lares de idosos e em unidades da rede nacional de cuidados continuados integrados.

Os últimos resultados da monitorização da vacinação, realizada através de uma iniciativa da Sociedade Portuguesa de Pneumologia e da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF), indicam que a cobertura vacinal contra a gripe, face ao ano anterior, aumentou nos vários grupos com recomendação para a toma da vacina.

