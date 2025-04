"Aproximadamente 3.934.086 pessoas atravessaram as fronteiras para os países vizinhos desde 15 de abril de 2023", refere a agência da ONU num comunicado, no qual estima que 8.596.622 sudaneses tenham sido deslocados internamente desde o início da guerra.

No total, a organização, através da Matriz de Acompanhamento de Deslocações (DTM), estimou que existem mais de 11,3 milhões de deslocados internos que foram forçados a deslocar-se para 10.285 locais em 185 localidades nos 18 estados do Sudão, incluindo os que se deslocaram "antes e depois" do início do conflito em 2023.

Os principais estados do Sudão, a partir dos quais estas deslocações estão a ocorrer, são Cartum (31%), Darfur do Sul (18%) e Darfur do Norte (16%), acrescentou a OIM no relatório, referindo que mais de metade (53%) dos deslocados internos são crianças.

A OIM Sudão define um deslocado interno como qualquer pessoa que tenha sido forçada ou obrigada a fugir da sua residência habitual.

A OIM destacou a diminuição de 2,4 por cento do número total de deslocados internos devido aos movimentos de regresso, "a primeira diminuição registada no número de deslocados internos" desde o início da guerra.

"As equipas de campo do DTM estimaram que aproximadamente 396.738 pessoas regressaram aos seus locais de origem entre 18 de dezembro de 2024 e 04 de março de 2025", explicou a OIM.

As equipas no Sudão também monitorizaram "um aumento significativo dos movimentos transfronteiriços do Egito para o Sudão durante o primeiro trimestre de 2025", com uma "média mensal de movimentos de regresso quase sete vezes superior em 2025 em comparação com 2024".

No domingo, os meios de comunicação social oficiais do Sudão noticiaram que milhares de sudaneses aguardam no lado egípcio da fronteira com o Sudão para regressar a casa, depois de o exército sudanês ter conseguido retomar Cartum no final de março e expulsar o grupo paramilitar RSF para sul e oeste.

A guerra no Sudão eclodiu a 15 de abril de 2023 e já matou dezenas de milhares de pessoas - até 150.000, segundo as estimativas dos EUA - e obrigou milhões a fugir.

MAV // JMC

Lusa/Fim