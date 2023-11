Em comunicado conjunto, a Guarda Nacional Republicana (GNR), a Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) contam que ao longo de uma semana foram fiscalizados presencialmente 51.874 veículos, tendo sido registado um total de 11.271 infrações.

Durante a operação, que decorreu entre 31 de outubro e 06 de novembro, foram registados 2.816 acidentes, que causaram três mortos (menos seis do que no ano passado), 32 feridos graves e 742 feridos ligeiros.

Os acidentes com vítimas mortais, todas do sexo masculino e com idades entre os 50 e os 86 anos, ocorreram nos distritos de Coimbra, Faro e Santarém.

Relativamente ao período homólogo de 2022, verificaram-se 2.697 acidentes, nove vítimas mortais, 30 feridos graves e 750 feridos ligeiros.

No âmbito da campanha "Taxa zero ao volante" foram sensibilizados 173 condutores e passageiros.

Esta campanha contou com a participação dos serviços da administração regional da Região Autónoma dos Açores na realização de ações de sensibilização.

Inserida no Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2023, a campanha foi divulgada nos meios digitais, nos Painéis de Mensagem Variável e através de duas ações de sensibilização da ANSR, realizadas em simultâneo com as operações de fiscalização levadas a cabo pela GNR e pela PSP, em Aveiro e em Faro.

Foram ainda realizadas três ações de fiscalização pela PSP no distrito de Setúbal e outra pela GNR no distrito de Lisboa. Na Região Autónoma dos Açores, foram realizadas três ações de sensibilização e fiscalização pela PSP.

Esta foi a 10.ª das 11 campanhas de sensibilização e de fiscalização planeadas no âmbito do PNF de 2023. Até ao final do ano será realizada mais uma campanha, no final de novembro, com ações de sensibilização e de fiscalização.

As campanhas inseridas nos planos nacionais de fiscalização são realizadas anualmente pela ANSR, a GNR e a PSP, desde 2020, com temáticas definidas com base nas recomendações europeias estabelecidas para cada um dos anos.

Nas 10 campanhas que decorreram este ano foram realizadas 51 ações, durante as quais mais de 3.700 pessoas foram sensibilizadas presencialmente.

Quanto a ações de fiscalização, o número de condutores fiscalizados presencialmente foi superior a 498 mil e cerca de 10,4 milhões de veículos foram fiscalizados através de radares.

DD // FPA

Lusa/Fim