No mesmo período, 278 imigrantes regressaram aos seus países no âmbito daquele programa da OIM de apoio ao retorno voluntário e reintegração de imigrantes no país de origem, estando mais uma vez os brasileiros em maioria.

Este facto é justificado também por a comunidade imigrante brasileira ser a maior em Portugal, com mais de 400 mil pessoas.

A percentagem de imigrantes oriundos do Brasil inscritos no programa representa, assim, 77% do total de imigrantes inscritos até setembro, para tentarem aquele apoio.

"A percentagem daqueles [imigrantes brasileiros] que já ajudámos a retornar ao Brasil em 2023 é de 82%", o que corresponde a 228 casos adiantou Vasco Malta, o chefe de missão da Organização Internacional das Migrações em Lisboa, nas respostas por escrito a questões colocadas pela Lusa.

O responsável salientou que "o Brasil é a principal comunidade no âmbito do Programa de Apoio ao Retorno Voluntário e à Reintegração", pelo que a organização regista sempre "uma procura alta, que ronda os 80/85% em média" dos pedidos totais, salientou.

Já em 2022, ano em que o número de pedidos de apoio de imigrantes em Portugal para regressarem ao país de origem atingiu um recorde de 1.051, o número de cidadãos brasileiros foi de 913, ou seja 87%.

Naquele ano, o total de retornados com o apoio do programa ÁRVoRE foi de 394 pessoas, dos quais 350 eram cidadãos brasileiros.

O responsável da OIM em Lisboa justificou na altura os números de 2022 com desemprego, dificuldades de acesso ao mercado de trabalho e à habitação e de regularização do cartão de residência.

De acordo com Vasco Malta, naquele ano não foi só o número de pedidos que aumentou, também cresceram "de forma surpreendente" os casos de pessoas em situação de extrema vulnerabilidade".

O programa ÁRVoRE, uma iniciativa da OIM, é cofinanciado pelo Governo português, através do ex-Serviço de Estrangeiros Fronteiras, atual Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), e pelo Fundo de Asilo, Migração e Integração da União Europeia.

