O total de 494.852 travessias foi registado entre 08 de dezembro de 2023 e 03 de janeiro deste ano, contra 632.763 travessias registadas no mesmo período da quadra festiva anterior (ou seja, menos 137.911), refere o Serviço Nacional de Migração (Senami) de Moçambique, num relatório preliminar da "Operação Esperança" enviado hoje à Lusa.

Do número de travessias registadas durante as festas, "266.255 foram entradas e 228.597 saídas", a maioria das quais registadas na fronteira de Ressano Garcia, a principal entre Moçambique e África do Sul, com 233.467 travessias.

A maioria dos viajantes foram moçambicanos, 247.678, seguidos por sul-africanos, com 114.088 pessoas, e malauianos, com 50.323.

Segundo o Senami, foi recusada a entrada a pelo menos 125 estrangeiros em Moçambique por, entre outros motivos, falsas declarações, falta de visto, meios de subsistência e reserva de hospedagem, tendo sido também repatriadas 104 pessoas.

"Até ao presente momento, a quadra festiva 2023/24 caracteriza-se por um ambiente calmo e ordeiro, com tendência do aumento do fluxo migratório em especial no Posto de Ressano Garcia", concluiu o Senami.

