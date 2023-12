Por hora, registou-se uma média de 52 homicídios.

"A complexa rede de fatores que alimenta as mortes por homicídio, em todo o mundo, desde a violência contra as mulheres, até ao crime organizado, pobreza e desigualdade, demonstra que não existe uma resposta única para este problema", considerou a diretora executiva do Escritório das Nações Unidas sobre as Drogas e Crime (UNODC, na sigla em inglês).

O Estudo Global sobre Homicídios, que foi hoje apresentado, em Viena, concluiu que a maioria das vítimas e dos homicidas são homens.

No continente americano, os jovens entre os 15 e os 29 anos apresentam uma taxa de 53,6 vítimas por 100.000 habitantes.

Por sua vez, as mulheres e raparigas representam 54% das vítimas de crimes domésticos.

Entre 2019 e 2021, a média anual de homicídios ficou em 440.000.

Só em 2021 se verificou um aumento das mortes violentas devido a efeitos socioeconómicos gerados pela pandemia e ao crescimento do crime organizado.

O total de homicídios registado em 2021 é quatro vezes superior à média de mortes em conflitos armados.

"Desde 2000, aproximadamente, 9,5 milhões de pessoas em todo o mundo perderam a vida devido aos homicídios, em comparação com cerca de 340.000 mortes por ataques terroristas e, aproximadamente, 1,5 milhões relacionados com os conflitos armados", detalhou.

O continente americano é o que apresenta a maior taxa de homicídios e os níveis mais elevados de violência devido ao crime organizado.

A nível mundial, 22% dos homicídios estão ligados ao crime organizado.

A ONU indicou também que 40% dos homicídios, a nível mundial, foram cometidos com armas de fogo e 22% com objetos cortantes.

