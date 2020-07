De acordo com um relatório da SADC, o número de pessoas afetadas nos 13 países da região aumentou 10% em 2020 face aos dados do ano passado.

"As consequências das alterações climáticas (...), os desafios económicos e a pobreza foram exacerbados pelo impacto devastador da covid-19", assinala o documento, citado pela agência France-Presse.

O documento aponta ainda que as medidas tomadas pelos governos da região para limitar a propagação da covid-19, doença provocada por um novo coronavírus, afetaram seriamente a atividade económica, o emprego e as remessas dos países na África Austral.

"Isto é particularmente visível entre as classes mais pobres das áreas urbanas, que dependem fortemente do setor informal e dos mercados locais para a sua subsistência", aponta a SADC no relatório.

A organização regional acrescenta que "é provável que o número de pessoas em situação de insegurança alimentar aumente ainda mais".

A SADC estima que haja cerca de 8,4 milhões de crianças em situação de subnutrição em 2020, das quais 2,3 milhões necessitam de cuidados médicos.

O relatório observa que o encerramento das escolas devido à pandemia, em março, afetou as crianças e jovens que dependiam das refeições escolares para se alimentarem.

De acordo com os dados mais recentes do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), a região da África Austral é a mais afetada no continente, com 471.491 infetados e 7.453 mortos -- pertencendo a maioria à África do Sul, que reúne 452.529 casos e 7.067 mortos.

Em África, há 17.767 mortos confirmados em mais de 848 mil infetados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 650 mil mortos e infetou mais de 16,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

JYO // VM

Lusa/Fim