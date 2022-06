O último resgate ocorreu hoje, quando o navio Ocean Viking, da SOS Méditerranée, resgatou 75 pessoas que estavam amontoadas num bote na zona de busca e salvamento da Líbia.

Entre elas estão 34 menores não acompanhados, quatro mulheres grávidas, oito crianças e um bebé, explicou a ONG nas suas redes sociais, juntando-se às 15 resgatadas numa operação anterior, pelo que o barco transporta 90 pessoas.

O outro navio, o Sea Watch, com 304 migrantes, aguarda um porto desde o primeiro resgate, há sete dias, de algumas dessas pessoas, sendo que nove já tiveram de ser retiradas do navio por razões médicas.

"Entre estas 304 pessoas, temos um bebé com menos de 1 ano. Todos esperam um porto seguro", disse a ONG.

O Alarm Phone, que recolhe pedidos de ajuda dos migrantes no mar, alertou que há um barco à deriva ao largo da Líbia com cerca de uma centena de pessoas e um cadáver a bordo.

A Itália está a registar um aumento das chegadas de migrantes às suas costas nos últimos meses e, até 24 de junho, desde o início do ano, quase 26.000 pessoas desembarcaram em comparação com 16.000 no mesmo período do ano passado.

