De acordo com a ANEPC, o incêndio deflagrou na freguesia de Pussos São Pedro às 15:48 e duas horas depois estavam no teatro de operações 298 operacionais, com 83 veículos e sete meios aéreos.

À agência Lusa, o presidente da Câmara de Alvaiázere, João Paulo Guerreiro, afirmou, pelas 17:30, que o fogo lavra em área florestal e não havia casas em perigo, embora reconhecesse que a situação "não está fácil".

