De acordo com os dados recolhidos pela agência noticiosa francesa, já morreram pelo menos 297.259 pessoas e há mais de 4.362.090 infetados em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan.

A AFP alerta que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do total real de infeções, já que um grande número de países está a testar apenas os casos que requerem tratamento hospitalar. Entre esses casos, pelo menos 1.514.600 foram considerados curados.

Os Estados Unidos, que registaram a primeira morte ligada à covid-19 no início de fevereiro, são o país mais afetado em termos de número de mortes e casos, com 84.136 óbitos em 1.390.764 casos.

Pelo menos 243.430 pessoas foram declaradas curadas pelas autoridades dos Estados Unidos.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Reino Unido, com 33.186 mortes por 229.705 casos, Itália com 31.106 mortes (222.104 casos), Espanha com 27.321 mortes (229.540 casos) e França com 27.074 mortes (178.060 casos).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabilizou 82.929 casos (três novos entre quarta-feira e hoje), incluindo 4.633 mortes e 78.195 recuperações.

A Europa totaliza 161.406 mortes para 1.815.627 casos, Estados Unidos e Canadá 89.545 mortes (1.463.042 casos), América Latina e Caraíbas 24.355 mortes (426.321 casos), Ásia 11.449 mortes (327.360 casos), no Médio Oriente 7.888 mortes (248.664 casos), África 2.490 mortes (72.746 casos) e Oceânia 126 mortes (8.330 casos).

Esta avaliação foi realizada com dados recolhidos pela AFP junto de autoridades de saúde e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

