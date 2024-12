Quase 30 mil cheques-livro emitidos no primeiro mês do programa

Perto de 30 mil cheques-livro foram emitidos no primeiro mês do programa, o que perfaz 15% do total de beneficiários, segundo a contabilização feita até dia 01 de dezembro pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB).