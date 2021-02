De acordo com informação disponível no primeiro relatório de monitorização da vacinação contra a covid-19 em Portugal Continental, hoje divulgado, 199.511 pessoas foram vacinadas com as duas doses e 332.762 com uma dose, entre 27 de dezembro de 2020 e 14 de fevereiro.

A maioria dos que já têm a vacinação completa têm entre os 24 e os 49 anos (84.231), seguindo-se as faixas etárias 50-64 anos (48.716) e 80 ou mais anos (42.991).

Em relação às pessoas vacinadas com uma dose, a maioria está também na faixa etária 24-49 anos (131.874), seguindo-se pessoas com 80 ou mais anos (79.774) e entre os 50 e os 64 anos (77.595).

Em termos territoriais, é na região Norte que se concentra o maior número de pessoas com a vacinação completa (68.320), seguindo-se as regiões de Lisboa e Vale do Tejo (57.536), Centro (50.116), Alentejo (16.873) e Algarve (6.231).

Já em relação ao número de pessoas vacinadas com a primeira dose, é Lisboa e Vale do Tejo que lidera com 110.652, seguindo-se as regiões Norte (103.460), Centro (78.454), Alentejo (27.073) e Algarve (12.449).

O relatório hoje divulgado foi produzido pela DGS "em articulação com a 'task-force' da vacinação e em colaboração com os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS)" e "será publicado todas as terças-feiras, com dados referentes à semana anterior (de segunda-feira às 00:00 a domingo às 23:59)".

De acordo com o presidente da SPMS, Luís Goes Pinheiro, em declarações à Lusa, mais de 183 mil pessoas utilizaram desde domingo o simulador 'online' para consultar as listas de vacinação contra a covid-19.

O simulador, disponível no portal covid-19, permite saber se os cidadãos com mais de 80 anos, ou entre os 50 e os 79 com uma de quatro doenças (insuficiência cardíaca, doença coronária, insuficiência renal e doença respiratória crónica) estão incluídos nas listas da primeira fase da vacinação.

Em todo o mundo, já foram administradas cerca de 177 milhões de doses de vacinas, um aumento de cerca de 20% em relação à semana passada, de acordo com dados recolhidos pela universidade norte-americana Johns Hopkins e hoje divulgados.

Na Europa, já foram administradas mais de 20 milhões de doses de vacinas contra a covid-19, tendo sido distribuídas pelos Estados-membros mais de 26 milhões, segundo informação disponível no 'site' oficial do Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças.

A pandemia de covid-19, transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China, provocou a morte de pelo menos 15.5522 pessoas em Portugal, dos 788.561 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da DGS.

No mundo, a pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.408.243 mortos, resultantes de mais de 109 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

