No total, a França já vacinou 3.978.421 pessoas com a primeira dose da vacina, o que representa cerca de 5,9% da população total do país. Maioritariamente trata-se de pessoas com mais de 75 anos, muitas delas que vivem em lares e outras instituições de acolhimento.

No entanto, e apesar da progressão do esforço de vacinação, os números em algumas regiões como Île-de-France, onde se situa Paris, ou Hauts-de-Seine, também junto à capital, continuam a degradar-se.

Com a morte de 359 pessoas registada hoje, o número total de óbitos devido à pandemia é de 88.933.

Há atualmente 25.195 pessoas internadas nos hospitais devido ao vírus e 3.849 desses pacientes estão nos cuidados intensivos, um aumento de 106 pessoas face à véspera.

O número de novos casos em França desde domingo foi de 5.327, fazendo assim com que já tenham sido registados 3.909.560 casos positivos em todo o país.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.593.872 mortos no mundo, resultantes de mais de 116,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

