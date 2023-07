Segundo os meios de comunicação social locais, 1.860 pessoas estão no centro de acolhimento depois de, só no domingo, terem chegado 10 embarcações com cerca de 400 migrantes e, durante a madrugada, terem sido localizadas pela Guarda Costeira italiana outras 12 embarcações com 571 pessoas.

A partir de hoje, começam as transferências para várias partes do país, a fim de descongestionar o centro, estando já previsto que cerca de 400 migrantes deixem Lampedusa num 'ferry' para Porto Empedocle, na Sicília, e também um voo com mais 177 para Bérgamo, no norte do país.

Domingo, a ONG espanhola Open Arms chegou ao porto de Brindisi, na região sul da Apúlia, depois de ter resgatado 299 pessoas, incluindo 90 menores e 23 mulheres, em seis operações realizadas nos dias anteriores.

Os migrantes resgatados pela Open Arms são provenientes do Sudão, Eritreia, Egito, Etiópia, Síria, Tunísia, Guiné Conacri, Costa do Marfim, Senegal, Nigéria, Burkina Faso e Mali.

Dados atualizados a 07 de julho, publicados pelo Ministério do Interior italiano, indicam que desde janeiro, o número de migrantes que chegaram às costas italianas é de 69.137, em comparação com os 30.862 no mesmo período do ano passado.

