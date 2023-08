A página da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), consultada pela agência Lusa às 16:25, indica que se encontram no combate a este fogo 981 bombeiros.

De acordo com informações prestadas pela ANEPC às 13:10, já arderam 7.000 hectares e foram evacuadas 20 povoações e um parque de campismo, num total de 1.424 pessoas deslocadas. Há ainda registo de 40 pessoas assistidas pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Durante o briefing operacional, o comandante nacional da ANEPC, André Fernandes, disse que as condições meteorológicas na zona iam manter-se desfavoráveis durante a tarde, devido ao calor e ao vento seco, mas as próximas 24 horas serão fundamentais para evitar que o incêndio progrida para a serra de Monchique, no Algarve.

Além das condições meteorológicas, explicou, as características do terreno têm complicado o combate ao fogo, por dificultarem a progressão das equipas e potenciarem "a abertura do incêndio em várias novas frentes".

Noutro briefing realizado às 09:30, no posto de comando, o comandante regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo, José Ribeiro, referiu que não haver até àquela hora a confirmação de casas destruídas, acrescentando que o trabalho de validação e verificação seria feito ao longo do dia.

A Lusa tentou contactar esta tarde, sem sucesso, o município e o Comando Sub-Regional do Alentejo Litoral da Proteção Civil.

Às 16:25 estão ainda ativos em Portugal continental outros seis incêndios rurais, mas apenas dois mobilizam mais de 100 operacionais, um dos quais na freguesia de Foz de Arouce e Casal de Ermio, concelho de Lousã, distrito de Coimbra, com 235 bombeiros, 60 veículos e oito meios aéreos.

O fogo que teve origem na segunda-feira no Arrabal, no distrito de Leiria, dominado esta manhã, voltou a estar em curso, sendo combatido por 143 bombeiros, apoiados por 46 viaturas e dois meios aéreos.

MLS/RCS (MCA/SM) // ROC

Lusa/Fim