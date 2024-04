"Com entrada gratuita, a Guarda abre as portas do Quartel do Carmo ao público, de segunda-feira a sábado e feriados, com a possibilidade de visita a espaços icónicos do Quartel, ao Museu da Guarda, e acesso a uma exposição temporária intitulada "A GNR no 25 de Abril", anunciou hoje a Guarda Nacional Republicana, em comunicado.

O Quartel do Carmo foi o local onde se refugiou no dia 25 de Abril de 1974 o então chefe do Governo do regime ditatorial, Marcello Caetano, e que no final do dia acabou por aceitar a rendição tornando vitorioso o golpe militar.

O museu estará aberto entre as 10:00 e as 18:00 horas.

Os restantes espaços, como os do corredor D. Nun'Álvares, o salão nobre, gabinetes do Comando e varanda sobre o Rossio estarão abertos ao público das 10:00 às 17:30.

Visitas guiadas para grupos, especialmente de escolas e coletividades, realizam-se no período 10:30 -- 14:30, de segunda-feira a sexta-feira e com um número máximo de 25 pessoas e mínimo de 10, sujeitas a marcação prévia.

A abertura do quartel do Carmo é marcada pela inauguração da exposição temporária "A GNR no 25 de Abril".

