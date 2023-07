Os armazenamentos do mês passado por bacia hidrográfica eram, a 30 de junho, superiores à média, com exceção para as bacias do Sado, Guadiana, Mira, Arade e Ribeiras do Algarve, que volta a ser a que segura menos quantidade de água, apenas 11,7% da capacidade, quando a média é de 69,9%.

Ao contrário, as bacias do Lima, com 92,8%, do Mondego, 87,8%, do Ave, 87%, e do Cávado 83,9% eram as que tinham mais água e foram as que subiram o volume face a maio.

Das 57 albufeiras monitorizadas - a cada bacia hidrográfica pode corresponder mais do que uma albufeira - 23 apresentam disponibilidades hídricas superiores a 80% do volume total e dez têm disponibilidades inferiores a 40%.

