Segundo a leiloeira britânica de arte, esta peça, que representa uma paisagem marroquina, foi um presente de Churchill ao Presidente dos Estados Unidos Franklin D. Roosevelt, e vai ser vendida por Angelina Jolie, no próximo mês, com um preço estimado de 1,5 milhões a 2,5 milhões de libras (1,7 milhões a 2,8 milhões de euros).

"Tower of the Koutoubia Mosque" foi o único quadro pintado pelo ex-primeiro ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial, e foi oferecido a Franklin D. Roosevelt depois de Churchill lhe ter dado a conhecer as vistas e o pôr-do-sol de Marraquexe.

O leilão da peça de arte, pertencente à The Jolie Family Collection (coleção da família Jolie), vai ter lugar no dia 1 de março de 2021.

O quadro foi pintado por Winston Churchill em Marraquexe, após a Conferencia de Casablanca, em janeiro de 1943.

Churchill convidou Franklin D. Roosevelt a juntar-se a ele em Marraquexe, no dia seguinte à conclusão da conferência, motivado pelo seu desejo de partilhar com Roosevelt as vistas da cidade e a luz do pôr-do-sol, que tanto venerava.

A paisagem e aquela luz impressionaram tanto Roosevelt, que Churchill decidiu captar a cena num quadro para lhe oferecer como lembrança da visita.

Este gesto foi visto não só como uma indicação da sua amizade mas também da relação especial entre o Reino Unido e os Estados Unidos.

O chefe do departamento de arte moderna da Christie's, Nick Orchard, afirmou: "A Christie's tem o prazer de oferecer uma pintura tão historicamente significativa como principal destaque da venda de arte moderna britânica. A 'Tower of the Koutoubia Mosque' foi criada na sequência da Conferência de Casablanca, onde foi acordado pelas forças Aliadas que só seria aceitável uma rendição completa por parte das potências do Eixo [Alemanha nazi, Itália e Japão]".

"É a única obra que Churchill pintou durante a guerra, talvez encorajada pelos recentes progressos feitos pelos Aliados no que ele considerava ser um dos mais belos países que tinha encontrado", acrescentou, sublinhando que este quadro é, "sem dúvida, a melhor pintura de Winston Churchill devido ao significado do assunto para ele e ao facto de realçar a importância da amizade entre os dois líderes".

A doação da obra a Roosevelt põe em evidência "o facto de Churchill ter tido o presidente norte-americano em tão grande consideração, bem como os seus esforços conjuntos na orientação dos poderes Aliados para o resultado da Segunda Guerra Mundial", salientou.

Winston Churchill começou a pintar cenas de Marrocos depois de ter sido encorajado a visitar o país pelo seu tutor de pintura, John Lavery.

Na sua primeira visita, em 1935, sentiu que a luz e a paisagem eram inigualáveis, tendo criando cerca de 45 pinturas do país.

"Tower of the Koutoubia Mosque" destaca-se como a única pintura criada entre 1939 e 1945, e espera-se que a obra alcance um dos melhores preços para quadros de Winston Churchill em leilão, acrescenta a Christie's.

AL // MAG

Lusa/Fim