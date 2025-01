"Na Coreia do Sul fantoche, um processo de destituição sem precedentes seguiu-se ao incidente de 03 de dezembro da lei marcial e foi emitido um mandado de detenção para o Presidente, paralisando os assuntos do Estado e aprofundando ainda mais o caos social e político", escreveu a agência de notícia estatal norte-coreana KNCA.

Os meios de comunicação social estrangeiros criticaram o facto de a Coreia do Sul estar a "mergulhar numa tempestade política", escreveu ainda a agência.

Os meios de comunicação social estatais da Coreia do Norte noticiaram a destituição do Presidente sul coreano, Yoon Suk-yeol, apenas a 16 de dezembro, dois dias depois de o parlamento ter aprovado o 'impeachment'.

Mantiveram silêncio desde então, até à publicação de uma notícia no jornal Rodong Sinmun, dirigido ao público norte-coreano em geral, no que parece ser um esforço para realçar a estabilidade do regime norte-coreano em comparação com o sul-coreano, escreveu a agência de notícias EFE.

Yoon Suk-yeol, proibido de sair do país, foi destituído pela Assembleia Nacional (parlamento) a 14 de dezembro, na sequência da imposição de lei marcial a 03 de dezembro e aguarda uma decisão do Tribunal Constitucional até junho sobre a reintegração ou destituição definitiva.

CAD // CAD

Lusa/Fim