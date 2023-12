"Apesar de todas as turbulências que ocorrem no mundo, as relações entre a Rússia e a Índia desenrolam-se de forma positiva", referiu Putin durante uma reunião com Jaishankar e na qual sublinhou o crescimento das trocas comerciais a "um ritmo seguro" em setores como o petróleo e seus derivados, carvão e tecnológicas.

O chefe da diplomacia indiana entregou a Putin uma mensagem do seu primeiro-ministro, Narendra Modi, a manifestar interesse em visitar a Rússia, o que foi bem acolhido pelo Presidente russo, que lembrou que o próximo ano será difícil para a Índia face à realização de eleições parlamentares.

Putin deixou desejos de sucesso aos indianos e manifestou-se confiante na continuidade das relações entre os países, independentemente dos resultados da ida às urnas.

Horas antes, Jaishankar encontrou-se com o seu homólogo russo, Serguei Lavrov, para abordar temas como a cooperação militar e trocas comerciais, que este ano vão ultrapassar os 50.000 milhões de dólares (cerca de 45 mil milhões de euros).

Devido à guerra e à redução das importações europeias, a Índia tornou-se um dos principais destinos dos hidrocarbonetos russos, que o país asiático recebeu a preços muito abaixo do mercado, segundo notícia da agência EFE.

