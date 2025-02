"Os primeiros contactos com o novo Governo norte-americano dão azo a alguma esperança", disse Putin numa reunião com responsáveis do serviço de segurança russo, referindo-se ao novo clima de relacionamento com a presidência norte-americana de Donald Trump.

Putin disse estar convencido de que existe uma "atmosfera propícia à restauração das relações" entre Moscovo e Washington, dizendo que isso poderá ajudar a resolver o conflito na Ucrânia, em curso há três anos.

O líder russo também denunciou que alguns países ocidentais estão a tentar sabotar as negociações bilaterais entre Rússia e Estados Unidos.

"Sabemos que nem toda a gente está agradada com os contactos russo-americanos. Uma parte da elite ocidental continua decidida em manter a instabilidade no mundo", criticou Putin.

Representantes da Rússia e dos Estados Unidos iniciaram hoje a segunda ronda de negociações bilaterais em Istambul, que se vão concentrar na normalização das relações diplomáticas.

As negociações decorrem à porta fechada e os membros das duas delegações ainda não são conhecidos.

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, anunciou na quarta-feira que os negociadores vão discutir o trabalho das embaixadas dos dois países.

A primeira ronda de negociações entre a Rússia e os EUA teve lugar em 18 de fevereiro em Riade, marcando o primeiro contacto direto entre os dois lados desde o início da guerra na Ucrânia.

Putin, que aceitou - em 12 de fevereiro, durante uma conversa telefónica com Trump - iniciar negociações para pôr fim à guerra na Ucrânia, saudou o regresso de conversações, dizendo que seria o início de uma tentativa de aumentar a confiança entre as duas potências.

RJP // JH

Lusa/Fim