Putin reconhece dificuldades e determina aumento do salário mínimo e pensões em 10%

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, determinou hoje o aumento do salário mínimo, das pensões e do valor mínimo de subsistência em 10%, reconhecendo as dificuldades devido à inflação, mas sem associar os problemas à "operação militar" na Ucrânia.