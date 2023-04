No início do encontro, Putin agradeceu a visita ao aliado bielorrusso, com Lukashenko a responder que a Rússia e a Bielorrússia "não cairão", segundo informou a agência de notícias russa Interfax.

Segundo o Kremlin (Presidência russa), o encontro de hoje teve um caráter informal e antecede uma reunião, agendada para quinta-feira, do conselho supremo da União Estatal, uma aliança que integra os dois países.

Liderada por Alexander Lukashenko desde 1994, a Bielorrússia, país vizinho da União Europeia (UE), está ligada a Moscovo por um tratado que criou a União Estatal. O tratado, que atualizou um acordo de 1997, foi assinado por Putin e Lukashenko em 08 de dezembro de 1999.

Putin anunciou recentemente um acordo com Minsk para o envio de armas nucleares táticas. Na terça-feira, os dois países anunciaram o início da instrução de soldados bielorrussos no uso deste armamento.

O líder russo explicou que Lukashenko tinha solicitado este envio por diversas ocasiões, e argumentou que os Estados Unidos fazem o mesmo há décadas com os seus chamados países satélites na Europa.

Putin acrescentou que os silos destinados a recolher este armamento estarão prontos em julho, apesar de frisar que Minsk já possui aviões com capacidade para transportar ogivas nucleares.

Na semana passada, Lukashenko admitiu pedir à Rússia armas nucleares estratégicas, incluindo mísseis intercontinentais, em caso de necessidade.

"Não nos deteremos perante nada na hora de defender os nossos países e os nossos povos", afirmou na ocasião.

Numa referência ao plano de paz para a Ucrânia proposto por Minsk, o líder bielorrusso propõe um cessar-fogo no qual nenhuma das partes possa mobilizar tropas ou armamento, bem como o início de negociações sem condições prévias.

Há duas semanas, Putin também foi informado do plano de paz proposto pela China no decurso da visita à Rússia do líder chinês Xi Jinping, a quem o Ocidente pediu para utilizar a sua influência sobre o Kremlin para pôr termo ao conflito em curso no território ucraniano.

Tanto Moscovo como Kiev consideram que ainda não existem "perspetivas" de negociação.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro de 2022 pela Rússia na Ucrânia causou até agora a fuga de mais de 14,6 milhões de pessoas -- 6,5 milhões de deslocados internos e mais de 8,1 milhões para países europeus --, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Neste momento, pelo menos 18 milhões de ucranianos precisam de ajuda humanitária e 9,3 milhões necessitam de ajuda alimentar e alojamento.

A invasão russa -- justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia -- foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.

A ONU apresentou como confirmados desde o início da guerra 8.451 civis mortos e 14.156 feridos, sublinhando que estes números estão muito aquém dos reais.

PCR (PNG) // SCA

Lusa/Fim