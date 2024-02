Durante uma ação de angariação de fundos para a reeleição presidencial que decorreu quarta-feira na Califórnia, e quando questionado sobre as ameaças de cariz nuclear feitas pela Rússia, o Presidente norte-americano, Joe Biden, chamou a Putin "filho da mãe maluco".

Na reação às palavras do seu homólogo norte-americano, Putin recordou que, ao ser questionado recentemente sobre o favorito do Kremlin (presidência russa) nas eleições presidenciais nos Estados Unidos em novembro próximo, assinalou que trabalhariam com "qualquer Presidente", mas admitiu na mesma ocasião que a Rússia preferiria Biden.

"A julgar pelo que acaba de dizer, tenho toda a razão, porque esta é uma reação adequada ao que disse", ironizou.

"Percebemos o que está a acontecer ali [nos Estados Unidos] em termos da sua política interna, e esta reação é absolutamente adequada, o que significa que tinha razão", prosseguiu o Presidente russo citado pela agência noticiosa TASS.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, já tinha previamente comentado as declarações do chefe da Casa Branca (presidência norte-americana), que considerou uma "enorme vergonha" para os Estados Unidos.

Segundo frisou ainda Peskov, as declarações evidenciam um "comportamento próprio de um 'cowboy' de Hollywood".

