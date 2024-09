"A verdade está do nosso lado. Todos os objetivos estabelecidos vão ser alcançados", declarou Vladimir Putin num discurso gravado em vídeo em que felicitou o povo russo pelo "Dia da Reunificação".

Hoje, 30 de setembro a Rússia marca a data da anexação das regiões ucranianas de Lugansk, Donetsk, Zaporijia e Kherson.

A campanha russa contra a Ucrânia começou em 2014 com a invasão da península ucraniana da Crimeia e das regiões do leste do país.

Em fevereiro de 2022 Moscovo lançou a segunda invasão - de grande escala - contra a Ucrânia.

