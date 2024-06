"O Presidente russo felicitou calorosamente Narendra Modi pelo sucesso do Partido Bharatiya Janata (BJP) nas eleições gerais", afirmou o Kremlin (presidência), num comunicado, após uma conversa telefónica entre os dois líderes.

Para Moscovo, a vitória do partido de Modi é "um reflexo do apoio ao rumo político seguido pela liderança indiana e o reconhecimento dos resultados alcançados no desenvolvimento socioeconómico do país".

"Ambas as partes expressaram a sua satisfação com o nível atual da parceria estratégica privilegiada entre a Rússia e a Índia, que continuará a ser reforçada em todos os domínios", referiu a nota informativa.

Putin e Modi concordaram em continuar a sua "interação construtiva".

O BJP de Modi foi a força política mais votada nas eleições gerais da Índia e conquistou 240 lugares na câmara baixa do parlamento indiano (Lok Sabha), de acordo com os resultados divulgados na terça-feira pela Comissão Eleitoral após mais de 15 horas de contagem.

Os lugares conquistados ficaram, porém, aquém dos 272 lugares necessários para formar um governo sozinho, pelo que irá, pela primeira vez, precisar de parceiros da Aliança Democrática Nacional (NDA) para formar o executivo.

Modi deverá assumir o terceiro mandato consecutivo à frente do Governo indiano no próximo sábado, avançou a imprensa local.

No país mais populoso do mundo, o escrutínio, que teve início a 19 de abril, envolveu quase 970 milhões de eleitores, mais de 10% da população mundial.

A taxa de participação nas eleições gerais na Índia, que foram apelidadas como o maior exercício democrático à escala mundial, situou-se, em média, nos 66%, de acordo com os dados oficiais.

O escrutínio decorreu em sete fases, que se prolongaram por seis semanas.

Modi foi um dos primeiros líderes mundiais a felicitar Putin pela sua vitória eleitoral em março passado, quando o líder russo foi reeleito para o seu quinto mandato à frente do país.

