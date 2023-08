Na sua primeira reação após a queda do jato privado que fazia a ligação entre Moscovo e São Petersburgo, Putin referiu-se a Prigozhin, em declarações proferidas no Kremlin transmitidas por emissoras de televisão russas, como um homem "talentoso" e "com um destino complicado, que cometeu erros graves na vida, mas que obteve os resultados que precisava".

No acidente, morreram outras nove pessoas, entre as quais três tripulantes e Dmitry Utkin, um dos fundadores do grupo Wagner e ex-oficial das forças especiais russas, e outros membros da cúpula da empresa militar, aos quais Putin dirigiu elogios pela sua "contribuição significativa" na guerra na Ucrânia.

