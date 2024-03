"Hoje, as nossas mulheres, as nossas jovens, prestam serviço na zona da operação militar especial. E fazem-no em diversas áreas, e em todo o lado servem a pátria com dignidade", disse Putin no encontro, transmitido pela televisão estatal russa.

O líder do Kremlin saudou as novas oficiais da Força Aérea da Rússia, por ocasião do Dia Internacional da Mulher, que se assinala na sexta-feira, 08 de Março, e que é feriado no país.

"Naturalmente, na véspera do 08 de Março, quero felicitar todas vós por ocasião deste feriado. É um bom feriado de primavera, muito simpático", declarou.

No final do encontro, no qual também participou o ministro da Defesa, Serguei Shoigu, Putin ofereceu um ramo de flores a cada uma das participantes.

A Rússia invadiu a Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022, com o argumento de proteger as minorias separatistas pró-russas no leste e "desnazificar" o país vizinho, independente desde 1991, após a desagregação da antiga União Soviética, e que tem vindo a afastar-se do espaço de influência de Moscovo e a aproximar-se da Europa e do Ocidente.

A guerra na Ucrânia, já no seu terceiro ano, fez até agora dezenas de milhares de mortos, civis e militares, de ambos os lados, mas não conheceu avanços significativos no teatro de operações nos últimos meses, mantendo-se os dois beligerantes irredutíveis nas suas posições territoriais e sem abertura para cedências negociais.

As últimas semanas foram marcadas por ataques aéreos em grande escala da Rússia contra cidades e infraestruturas ucranianas, enquanto as forças de Kiev têm visado alvos em território russo próximos da fronteira e na península da Crimeia, ilegalmente anexada em 2014.

