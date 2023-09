"Compreendi porque é que ganhámos a Grande Guerra Patriótica: é impossível derrotar um povo com esse tipo de mentalidade", afirmou Putin, que estabelece regularmente paralelos entre a guerra contra a Alemanha nazi e a que desencadeou na Ucrânia.

"Éramos absolutamente invencíveis e, hoje, continuamos a sê-lo", declarou, citado pela agência francesa AFP.

O encontro de Putin com os adolescentes coincidiu com o arranque do novo ano letivo e com o início das "Conversas importantes", cursos de educação patriótica introduzidos pouco depois do início da ofensiva contra a Ucrânia.

O Presidente russo relatou aos estudantes o conteúdo de cartas trocadas entre o pai, que combateu na frente, e o avô.

Putin disse ter ficado impressionado com a determinação do avô, que depois de ter perdido a mulher, morta na guerra, ordenou ao filho: "Derrota esses bastardos!".

"Estes são os nossos valores. Porque não cuidar deles? São a base da nossa existência, da nossa vida", disse Putin.

"E hoje em dia, famílias como esta constituem a esmagadora maioria" da população da Federação Russa, acrescentou.

Moscovo descreve a guerra contra o país vizinho como uma luta existencial, acusando o poder ucraniano de estar nas mãos de neonazis antirrussos ao serviço de um Ocidente determinado a destruir a Rússia.

O ano letivo ficou também marcado pela introdução de um novo manual de História no ensino secundário com a versão de Putin sobre a invasão da Ucrânia por tropas russas em 24 de fevereiro de 2022.

O manual inclui um mapa da Rússia com as regiões ucranianas de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporijia, anexadas há um ano, embora o exército russo não as controle na totalidade.

Putin descreve as quatro regiões e a Crimeia, anexada em 2014, como territórios historicamente russos que nunca deveriam ter feito parte da Ucrânia.

O líder russo descreveu aos adolescentes as pessoas das "novas regiões" anexadas como "muito talentosas, trabalhadoras, enérgicas".

"Ninguém está de mão estendida, todos estão prontos para trabalhar, só é preciso criar condições", referiu.

Disse que "as pessoas nas novas regiões" veem o empenho da Rússia em proporcionar-lhes "coisas elementares que foram esquecidas pelas autoridades anteriores", numa referência à Ucrânia.

"Só precisamos de recuperar o atraso, chegar ao nível médio russo. A culpa não é das pessoas que vivem nesses territórios", acrescentou, citado pela agência russa TASS.

PNG // APN

Lusa/Fim