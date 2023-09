"Trata-se simplesmente de uma questão de demonstrar as capacidades da Frota do Pacífico" a Kim, explicou o Presidente russo numa entrevista televisiva, após conversações com o seu homólogo norte-coreano.

Putin admitiu a possibilidade de cooperação militar com a Coreia do Norte, apesar das sanções internacionais contra Pyongyang devido aos seus programas nucleares e aos seus mísseis em desenvolvimento.

"Existem certas restrições. A Rússia respeita todas essas restrições. Mas há coisas sobre as quais certamente podemos falar (...). Há possibilidades", disse o líder na entrevista televisiva.

Kim Jong Un também visitará fábricas de equipamentos aeronáuticos civis e militares na região, segundo Putin.

Em Vladivostok - cidade fronteiriça da Rússia, situada perto das fronteiras da China e da Coreia do Norte - Kim Jong Un deve também visitar a Universidade Federal do Extremo Oriente e certas instalações da Academia Russa de Ciências, incluindo os laboratórios de biologia marinha, de acordo com o líder russo.

Antes disso, Kim viajará para Komsomolsk-on-Amur, onde visitará fábricas que produzem equipamentos aeronáuticos civis e militares.

Hoje, os dois chefes de Estado conversaram no cosmódromo de Vostochny, onde Kim chegou a bordo do seu comboio blindado.

