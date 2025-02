"Isto foi possível graças à diplomacia da Rússia no Médio Oriente, que inspira confiança em muitos parceiros, e, claro, graças à boa vontade dos líderes do Hamas", destacou, durante um encontro com o rabino-chefe russo, Berl Lazar, e o rabino-chefe da Federação das Comunidades Judaicas, Alexander Boroda.

Putin pediu a ambos os líderes judeus que enviassem os seus "melhores desejos" a Trufanov e à sua família por ocasião da sua libertação no passado fim de semana.

Foi um dos três reféns libertados pelo Hamas no âmbito de um acordo com as autoridades israelitas que incluía a libertação de mais de 360 prisioneiros palestinianos.

Trufanov, de 29 anos, cidadão russo-israelita, foi raptado com a sua namorada, Sapir Cohen, também libertada da sua casa em Nir Oz.

De acordo com os meios de comunicação israelitas, o seu pai foi morto no ataque de 07 de outubro de 2023, e a sua mãe e avó capturadas foram libertadas como parte do primeiro cessar-fogo alcançado em novembro de 2023.

Após mais de 15 meses de guerra, que fizeram pelo menos 48.208 mortos e mais de 111.000 feridos, as partes em conflito alcançaram em meados de janeiro um acordo de cessar-fogo, que entrou em vigor a 19 de janeiro e previa a troca de 33 reféns israelitas mantidos em cativeiro pelo Hamas por centenas de palestinianos encarcerados em prisões de Israel.

