"A Rússia defende o debate internacional mais amplo possível sob os parâmetros de interação no mundo multipolar emergente e está aberta a discutir questões relacionadas com a construção de uma nova ordem mundial", afirmou Vladimir Putin, num fórum internacional em Ashkhabad, capital do Turcomenistão.

No seu discurso, transmitido em direto pela televisão estatal russa, o responsável do Kremlin sublinhou que "o mundo enfrenta ameaças sem precedentes geradas por fraturas de civilizações e conflitos interétnicos e inter-religiosos" e "as relações internacionais entraram numa era de mudanças globais e fundamentais".

Neste contexto, acrescentou Putin, está a ser construída uma "nova ordem mundial, que reflete toda a diversidade do planeta, num processo natural e irreversível".

O fórum internacional "A ligação de tempos e civilizações é a base da paz e do desenvolvimento", realizado em Ashkhabad, é dedicado ao 300.º aniversário do nascimento do poeta e pensador do Turcomenistão Magtymguly Pyragy.

À margem do fórum, Putin vai reunir-se hoje com o seu homólogo iraniano, Massud Pezeshkian, com quem vai discutir o estado das relações bilaterais e a grave situação no Médio Oriente, segundo a Presidência russa.

Moscovo e Teerão condenaram tanto os ataques israelitas contra a Faixa de Gaza como os bombardeamentos contra território libanês e sírio, enquanto o Kremlin se absteve de criticar o lançamento de mísseis iranianos contra Israel.

