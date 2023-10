"Devemos compreender claramente quem, na realidade, são as fontes da tragédia dos povos do Médio Oriente e de outras regiões do mundo. São as atuais elites dominantes dos Estados Unidos e os seus satélites, que são os principais beneficiários da instabilidade global", acusou o chefe de Estado russo, durante uma reunião governamental transmitida pela televisão russa.

Putin acusou também hoje a Ucrânia e os "serviços especiais ocidentais" de terem instigado, "inclusive através das redes sociais", o ataque no domingo à noite ao aeroporto na república russa do Daguestão, de maioria muçulmana, após um voo de Israel ter aterrado na região.

