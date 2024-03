Numa carta endereçada à comunidade brasileira em Portugal, assinada pelo secretário de Relações Internacionais do PT, Romênio Pereira, o partido apela às suas "concidadãs e concidadãos a apoiar e votar nas forças do campo da esquerda e progressistas, que possuem projetos históricos e consolidados na luta pela democracia, por justiça social e pelas boas relações entre nossos países".

O PT disse estar a acompanhar o processo eleitoral em curso em Portugal, onde, em 2022, Lula da Silva venceu as eleições para a Presidência com 64% dos votos válidos, e expressou solidariedade com os partidos aliados e parceiros, com os quais mantém relações oficiais: PS, PCP, PEV e BE.

"É o momento de mobilizar em favor das candidaturas que representam o campo democrático, progressista e de esquerda, daqueles que se importam com a comunidade brasileira, que defendem mais direitos e avanços, que merecem ser apoiados e defendidos", refere a missiva.

Segundo o extinto Serviços de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) -- atualmente Agência para a Integração Migrações e Asilo (AIMA) -, em setembro de 2023 quase 400.000 brasileiros viviam legalmente em Portugal e representavam cerca de 40% da população estrangeira.

"Àquelas e àqueles que podem exercer plenamente seus direitos políticos e de cidadania em Portugal, é importante uma especial atenção para o próximo dia 10 de março, data das eleições para a Assembleia da República, de onde sairá novo Governo, um mês antes dos 50 anos da Revolução dos Cravos", realçou o partido de Lula da Silva.

Mais de 10,8 milhões de portugueses são chamados a votar no domingo para eleger 230 deputados à Assembleia da República.

A estas eleições concorrem 18 forças políticas, 15 partidos e três coligações.

MPE (CMP) // JPS

Lusa/Fim