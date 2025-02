Num comunicado de balanço da campanha de sensibilização "No Namoro Não Há Guerra", que decorreu entre 12 e 21 de fevereiro nas escolas, a Polícia de Segurança Pública indica que dados ainda provisórios do ano passado apontam para 1.412 denúncias de violência no namoro, um aumento em relação a 2023, mas o segundo valor mais baixo em seis anos.

Esta força de segurança recebeu em seis anos 11.335 queixas por violência doméstica.

Em 2019, a PSP recebeu 2.185 participações, que baixaram para 2.051 em 2020, subiram para 2.215 em 2021, voltaram a descer em 2022 para 2.109, baixaram em 2023 para 1.363 e subiram novamente no ano passado para 1.412.

Nos 10 dias da operação "No Namoro Não Há Guerra", a PSP realizou 524 ações de sensibilização em 269 escolas, que envolveram 478 polícias e 17.827 participantes de toda a comunidade escolar, o que corresponde a um aumento de cerca de 9% face ao número de sensibilizados na mesma operação em 2024.

A PSP indica que foram ainda efetuados 376 contactos individuais de prevenção criminal.

Segundo esta polícia, esta operação teve como principal objetivo "reforçar o compromisso da prevenção da violência doméstica e, em particular, da violência no namoro, promovendo ações de sensibilização direcionadas para os jovens do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário" numa faixa etária dos 13 aos 18 anos.

A PSP dá conta que criou as Estruturas de Atendimento Policial a Vítimas de Violência Doméstica (EAPVVD) para melhorar o acompanhamento de vítimas especialmente vulneráveis, dispondo atualmente a PSP de 19 EAPVVD distribuídas pelos comandos metropolitanos do Porto e Lisboa, comando regional da Madeira e pelos comandos distritais de Castelo Branco, Évora, Portalegre, Setúbal e Viseu.

Esta força de segurança salienta também que, desde 2019, no âmbito do Programa Escola Segura, a temática da violência no namoro tem estado "sempre muito presente na atividade policial", tendo sido concretizadas mais de 6.800 ações de sensibilização específicas que abrangeram mais de 152.100 alunos nos mais de 3.100 estabelecimentos de ensino público, privado e cooperativo.

A PSP apela ainda à denúncia de qualquer situação de violência, quer seja no namoro ou em outro contexto, podendo as vítimas, testemunhas ou quaisquer outras pessoas que tenham conhecimento deste tipo de situações apresentar queixa numa esquadra, nas Estruturas de Atendimento Policial a Vítimas de Violência Doméstica ou procurar ajuda junto das equipas do Programa Escola Segura.

