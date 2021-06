Em comunicado, o Ministério da Administração Interna avança que as 203 novas viaturas vão ser hoje entregues à Polícia de Segurança Pública, em Almada, por Eduardo Cabrita.

Segundo o MAI, as 203 viaturas representam um investimento de 5.152.341 euros no âmbito da Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança (LPIEFSS) do Ministério da Administração Interna para o período 2017-2021.

O Ministério tutelado por Eduardo Cabrita indica que estas viaturas correspondem a sete modelos diferentes e destinam-se à manutenção de ordem pública (10), trânsito (43), transporte de canídeos (2), transporte de passageiros descaracterizadas (3), carros-patrulha (119), carros-patrulha para equipas de intervenção rápida (14) e corpo de segurança pessoal (12).

Estas 203 viaturas serão colocadas ao serviço da PSP nas regiões do Norte (47), Centro (37), Lisboa e Vale Tejo (44), Alentejo (30), Algarve (7), Açores (6) e Madeira (7), bem como 25 para a Unidade Especial de Polícia (UEP).

O MAI frisa que estas 203 viaturas elevam para 224 o total dos carros já entregues em 2021, sendo ainda disponibilizados mais 59 veículos à PSP até ao final do ano, que correspondem a um investimento de 1.224.156 euros, o que perfaz um total de 6.828.042 euros em 2021.

O presidente do Sindicato dos Profissionais da Polícia (SPP), Mário Andrade, disse à agência Lusa que estas 203 novas viaturas estavam paradas há mais de dois meses em Torres Vedras à espera de uma cerimónia.

Mário Andrade considerou insuficientes estas novas viaturas, sublinhando que vão colmatar apenas aquelas que estão paradas, sobretudo no comando de Lisboa e na UEP, à espera de reparação e são mais de 200.

Segundo o sindicalista, a verba para reparação de viaturas na PSP está esgotada, estando esta polícia à espera de um despacho do Governo de autorização.

No comunicado, o MAI refere ainda que esta entrega à PSP eleva para 1.792 o total de viaturas já entregues desde 2017 à Polícia de Segurança Pública, à Guarda Nacional Republicana e ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

No total, foram entregues 810 viaturas para a GNR, 932 para a PSP e 50 para o SEF, o que representou, até ao momento, um investimento total de 44.425.333 euros.

