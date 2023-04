Numa nota enviada à Lusa, a PSP diz estar a acompanhar a situação junto dos estabelecimentos de ensino e população escolar e apela a qualquer pessoa que tenha acesso a informação adicional, por exemplo, relativa a pessoas envolvidas na difusão destes conteúdos, que contactem as autoridades.

A PSP adianta que recebeu a informação sobre estas ameaças também pelas redes sociais, vindas de diversos cidadãos que quiseram confirmar que as autoridades se encontravam a par do assunto.

Apela ainda a qualquer pessoa que, nos estabelecimentos de ensino, detete "algum problema ou uma simples movimentação suspeita" contacte de imediato a PSP, preferencialmente a equipa de polícias da Escola Segura da área e acrescenta que, em situações de emergência, o apoio necessário (policial, médico ou outro) pode ser solicitado pelo 112.

As ameaças de possíveis ataques a escolas surgem relacionadas com os 24 anos do massacre de Columbine, nos Estados Unidos. Este ataque aconteceu no dia 20 de abril de 1999, na cidade de Littleton, no estado de Colorado, quando dois estudantes invadiram a Columbine High School e mataram 12 alunos e um professor, suicidando-se de seguida.

A PSP recorda no comunicado que entre as emergências que devem ser reportadas via 112, estão as situações que envolvam pessoas em risco de vida/necessidade imediata de assistência médica, crimes a decorrer ou que acabaram de acontecer no momento da chamada, incidentes graves (inundações, aluimentos, incêndios florestais, acidentes rodoviários graves ou que impliquem risco para a circulação) e ainda a descoberta de crianças e seniores perdidos, nomeadamente aderentes aos programas da PSP Estou Aqui Crianças e Estou Aqui Adultos, para comunicar a sua localização e número da pulseira.

