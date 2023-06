"O Comando Regional dos Açores sublinha que a Brigada de Investigação Criminal [BIC] da Lagoa, no âmbito das suas competências de investigação e prevenção criminal, através de um permanente esforço de pesquisa de informações, conta nos últimos meses com 100 detenções em operações policiais desencadeadas no concelho da Lagoa, maioritariamente, realizadas na área geográfica do Porto dos Carneiros, por suspeitas de crimes de tráfico de estupefacientes, [tendo sido] aplicadas a 40 arguidos medidas de coação privativas da liberdade", adiantou a PSP, em comunicado de imprensa.

A mais recente detenção no concelho da Lagoa foi de um homem de 35 anos, pela "presumível prática de um crime de tráfico de estupefacientes".

"Após ter sido presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Ponta Delgada, o arguido aguardará o desenrolar do processo sujeito a uma medida de coação privativa da liberdade (obrigação de permanência na habitação)", indicou a PSP.

Segundo o comando regional dos Açores, "o quadro indiciário encontrava-se devidamente consolidado", o que motivou a detenção, "fora de flagrante delito, por ordem da respetiva Autoridade Judiciária titular do inquérito".

"Com base numa investigação realizada pela BIC da Lagoa, o arguido, já referenciado pela prática do mesmo tipo de ilícito, foi alvo de sucessivas abordagens por parte da Polícia de Segurança Pública, ao longo dos últimos dois anos, tendo sido sucessivamente apreendidas várias doses de droga sintética, quantias monetárias suspeitas e, ainda, outros utensílios normalmente utilizados para a prática desta atividade ilícita", justificou a autoridade.

O comando regional defendeu que a ocorrência de 100 detenções na Lagoa é "representativa da grande atenção e prioridade na ação estratégica por parte da PSP concedida à prevenção e combate ao consumo e tráfico de estupefacientes em São Miguel".

