Criado em 2012, o programa "Estou Aqui! Crianças" é uma iniciativa da Polícia de Segurança Pública que consiste na distribuição de pulseiras gratuitas que facilitam a sinalização de crianças desaparecidas entre os dois e os 15 anos.

Em comunicado, a PSP diz que, em 12 anos de existência, já foram atribuídas mais de 605.500 pulseiras, das quais 66.891 este ano, o que permitiu à polícia, desde o início do programa, "solucionar com maior rapidez 57 ocorrências de crianças cujas famílias desconheciam o seu paradeiro".

A PSP refere também que se tem registado um "aumento gradual" de adesão ao programa todos os anos, à exceção 2020 devido à pandemia de covid-19.

Uma vez que atualmente cada edição do programa tem a validade de um ano civil, a PSP avança que as pulseiras atribuídas em 2024 perdem a validade no início do ano, aconselhando que, a partir de janeiro de 2025, seja feita uma nova inscrição ou pedido na página da internet do programa: https://estouaqui.mai.gov.pt/Pages/Home.htm

A PSP refere que este programa tem como principal objetivo "agilizar o trabalho de sinalização de uma criança desaparecida e promover o seu rápido retorno à família".

"Caso a criança portadora da pulseira se perca, qualquer adulto que a encontre somente necessita contactar a PSP por intermédio do número de emergência nacional (112) e comunicar onde se encontra e qual o código da pulseira que a criança tem consigo. A Polícia de Segurança Pública tratará de informar a família e assegurar de imediato o reencontro familiar", explica esta força de segurança, em comunicado.

A PSP sublinha que as pulseiras, destinadas a crianças com idades entre os 2 e os 15 anos, possuem um código alfanumérico, único, sem qualquer relação com dados pessoais.

As pulseiras são válidas em todo o país e podem ser solicitadas, tanto para crianças residentes em Portugal como não residentes, nomeadamente em férias.

CMP // FPA

Lusa/fim