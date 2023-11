Fonte da Polícia de Segurança Pública disse à agência Lusa que os 19 ativistas foram detidos por se terem introduzido num lugar vedado ao público, dentro do Ministério das Infraestruturas.

Foram ainda detidos por desobediência à polícia.

Segundo a PSP, os outros quatro ativistas foram detidos de manhã no Ministério do Ambiente, três dos quais por desobediência por não terem cumprido a ordem da polícia e um por resistência e coação por ter tentado tirar "a arma a um polícia".

A dirigente do movimento Greve Climática Estudantil Matilde Alvim indicou que os ativistas detidos no Ministério das Infraestruturas foram levados para a esquadra da Penha de França, Lisboa, local onde decorre esta tarde uma vigília de protesto em solidariedade com os detidos.

