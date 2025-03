Em comunicado, a PSP indica que no decorrer dos oito dias da operação policial "Carnaval em Segurança 2025" efetuou 723 detenções em Portugal, sendo que 283 pessoas foram detidas por crimes rodoviários, "nomeadamente 138 por condução de veículo em estado de embriaguez e 144 por falta de habilitação legal para conduzir", lê-se no comunicado.

Também foram detidos 51 cidadãos por crimes, furtos e roubos e 76 pessoas por suspeita por tráfico de droga, acrescenta o mesmo comunicado.

Durante o período temporal, a PSP apreendeu 24.100 doses individuais de droga variada, bem como 43 armas de fogo e 29 armas brancas, cerca de 17 mil artigos de pirotecnia e 33 quilos de teor líquido explosivo.

Sobre a prevenção rodoviária, a PSP acrescenta que foram fiscalizados 17.017 condutores e controladas 52.180 viaturas por radar, tendo sido detetadas 5.539 infrações à legislação rodoviária.

"Das contraordenações rodoviárias detetadas, destacam-se 609 por condução em excesso de velocidade, 558 por falta de inspeção periódica obrigatória, 193 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório,119 por uso do telemóvel no exercício da condução, 93 por condução sob influência do álcool, 50 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e 24 por falta ou incorreta utilização dos sistemas de retenção".

Em oito dias da operação "Carnaval em Segurança 2025", a PSP registou 1.177 acidentes, dos quais resultaram 358 feridos - 15 feridos graves e 343 feridos ligeiros -, e quatro mortes. Duas das mortes foram em resultado de uma colisão no concelho de Lagoa (Açores), no dia 24 de fevereiro, uma na sequência de um despiste no concelho do Seixal, a 1 de março, e a outra na sequência dum despiste no concelho de Machico (Madeira), a 3 de março.

A PSP apelou hoje aos condutores para que "conduzam em segurança, adaptando a sua condução às condições meteorológicas e ao estado do piso" e pediu para não adotem comportamentos que possam diminuir as suas capacidades, designadamente condução em excesso de velocidade ou sob o efeito do álcool".

A polícia aconselha ainda as pessoas a deslocarem-se "atempadamente para os locais dos festejos" e que estacionem nos "locais indicados para não condicionarem a circulação de peões, os corredores de emergência e a entrada ou saída de propriedades".

Respeitar as indicações dos polícias que se encontram nos locais de festejos e "não utilizar, nem guardar artigos de pirotecnia que podem causar ferimentos graves são outros conselhos da PSP.

CCM // JPS