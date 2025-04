Nos primeiros três dias operação, que começou na sexta-feira se prolonga até dia 21, foram também detidos 18 suspeitos por crimes contra a propriedade, nomeadamente furtos, roubos e burlas, bem como 17 por tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidas mais de 36.000 doses individuais.

No mesmo período foram registadas 126 ocorrências de violência doméstica e detidos oito suspeitos pela prática deste crime.

NO âmbito de ações de fiscalização rodoviária, a PSP relata que foram fiscalizados 3.941 condutores e controladas por radar 13.008 viaturas que deram origem a 1.231 autos de contraordenação.

No total foram registados 283 autos por excesso de velocidade, 109 por falta de inspeção periódica obrigatória, 49 por falta de seguro de responsabilidade civil, 46 por condução sob influência do álcool, 26 por uso do telemóvel durante o exercício da condução e sete por não utilização do cinto de segurança.

A PSP apreendeu ainda 18 armas, seis armas de fogo, oito armas brancas e quatro armas de outras tipologias.

Quanto à sinistralidade rodoviária, no mesmo período temporal foram registados 375 acidentes, dos quais resultaram 125 feridos: quatro graves, 121 ligeiros e nenhum óbito.

No comunicado, a PSP volta a apelar que se conduza em segurança e não adotem comportamentos que possam diminuir as suas capacidades de condução.

