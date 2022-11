Segundo um comunicado, foram apreendidos artigos como vestuário, calçado e acessórios diversos, no valor aproximado de 21 mil euros, e foi também apreendida uma viatura envolvida no transporte das mercadorias, juntamente com o material contrafeito que estava no seu interior.

A ação foi da responsabilidade da Divisão Policial de Sintra, no distrito de Lisboa, e teve a presença de polícias das valências de ordem pública, trânsito e fiscalização (de Sintra e Amadora), e ainda o reforço da Unidade Especial de Polícia, através do Corpo de Intervenção.

"A contrafação constitui-se como uma atividade que afeta os demais operadores económicos, que veem a sua marca ser abusiva e ilegalmente utilizada em artigos forjados, sendo esta conduta punida pelo Código de Propriedade Industrial", salienta-se no comunicado, segundo o qual colaboraram na ação representantes das marcas alvo de contrafação.

FP // MLS

Lusa/Fim