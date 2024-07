Sob o tema "Cada arma destruída não pode ser usada para matar, ferir ou intimidar", a PSP associou-se na terça-feira ao evento mundial de eliminação de armas apreendidas, no qual participam várias agências das Nações Unidas em todo o mundo.

Entre 2013 e 2024, a PSP destruiu em Portugal mais de 303 mil armas, promovendo assim a ligação com os programas desenvolvidos pela ONU relacionados com o controlo do tráfico ilícito de armas de fogo, controlo da violência e crimes praticados por jovens com recurso a armas de fogo, e a promoção do Estado de Direito com o incentivo a programas de entregas voluntárias de armas.

Segundo dados da PSP, em 2013 foram destruídas 16.695 armas, quantidade que veio a crescer nos anos seguintes até atingir as 37.351 em 2018, vindo desde esse ano a diminuir até ao ano passado (17.936) e no primeiro semestre de 2024 se cifrou em 8.317.

Num nota hoje divulgada, a PSP considera que um importante contributo para esta operação foram as ações de proximidade e informação realizadas pelos seus operacionais, em cooperação com a GNR, junto da população local e demais interessados.

No âmbito da responsabilidade da PSP em matéria de prevenção, pedagogia e informação relacionada com armas e explosivos realizaram-se, entre 2020 e 2023, 137 ações locais de policiamento de proximidade, promovendo licenciamentos e recolhas de armas, através da utilização de Unidades Móveis de Atendimento.

Para conseguir chegar a mais cidadãos, com especial atenção a todos aqueles que visitam Portugal durante o período de férias, a PSP, em coordenação com a GNR, realizará, entre 22 de julho a 11 de agosto de 2024, a Operação "Armas em segurança, tour de Verão".

Desde 2020, a PSP te vindo a aumentar as ações de policiamento de proximidade e promoção do licenciamento e recolha de armas, tendo começado em 19 e realizado no ano passado 42, ano em que realizou 202 operações de fiscalização da caça, 127 de informação e sensibilização em matéria de armas e explosivos e efetuado 2.900 fiscalizações.

No âmbito deste procedimento, desde 2019 e até este ano, a PSP efetuou também a destruição de 42.595 quilogramas de munições e cartuchos recebidos ou apreendidos, bem como 881 aerossóis (gás de defesa).

