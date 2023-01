Na ordem de serviço, a que a agência Lusa teve acesso, o diretor nacional, Manuel Magina da Silva, determina "a suspensão do gozo de férias entre os dias 24 de julho e 07 de agosto de 2023 para todos os polícias que prestam serviço na PSP, salvo situações excecionais devidamente fundamentadas a autorizar casuisticamente".

Determina igualmente "a suspensão do gozo de créditos horários (...), bem como a não autorização, em regra, de faltas por conta do período de férias entre os dias 24 de julho e 07 de agosto de 2023".

Na ordem de serviço foi enviada aos polícias na passada terça-feira, o diretor nacional justifica a decisão com a realização dos "Dias na Dioceses" (encontros de jovens de todo o mundo em 17 dioceses do continente e ilhas), entre 26 e 31 de julho, e com a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), entre 01 e 06 de agosto, em Lisboa, com a presença do chefe da Igreja Católica, estando prevista a participação de mais de um milhão de jovens de todo o mundo.

"Este evento terá um impacto enorme na missão da nossa instituição e exigirá um esforço securitário sem precedentes no nosso país, decorrentes do aumento do fluxo de pessoas na área de responsabilidade da PSP", escreve Magina da Silva.

O diretor nacional acrescenta que além do Papa "é expectável a presença de diversas altas entidades de vários países, cuja segurança recairá, em particular, sobre a PSP, atenta a sua área de intervenção e as suas atribuições legais".

Os "Dias das Dioceses" vão decorrer no Algarve, Angra do Heroísmo, Aveiro, Beja, Braga, Bragança-Miranda, Coimbra, Évora, Funchal, Guarda, Lamego, Leiria-Fátima, Portalegre-Castelo Branco, Vila Real e Viseu, "exigindo igualmente medidas especiais de segurança".

Em dezembro passado, o ministro da Administração Interna já tinha afirmado que a Jornada Mundial da Juventude é "mais um desafio" para a PSP, exigindo "um suplemento de serviço".

A Jornada Mundial da Juventude realiza-se entre 01 e 06 de agosto de 2023, em Lisboa, contará com a presença do Papa Francisco, o qual também deverá deslocar-se a Fátima.

