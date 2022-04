Iniciada a 06 de abril, a operação "Polícia Sempre Presente: Páscoa em Segurança 2022" realizou até quarta-feira três ações de fiscalização em fábricas de pirotecnia, oficinas pirotécnicas, estanqueiros e revendedores de artigos pirotécnicos do Porto e Braga.

Destas ações resultaram três autos de contraordenação por posse, comércio e armazenagem ilegal, segundo o comunicado.

"Considerando o habitual recurso a artigos de pirotecnia por particulares e profissionais, a PSP pretende garantir a segurança dos eventos, prevenção de acidentes e identificação de infrações relacionadas com a posse, utilização, comércio e armazenagem ilícita de artigos de pirotecnia", explicou a PSP.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) salienta ainda que a utilização de fogos-de-artifício na época festiva tem de cumprir certos preceitos legais de maneira a que seja feita de uma forma segura.

No comunicado, a PSP salienta a necessidade de certificação dos artigos, o cumprimento das suas instruções de utilização, bem como do respeito das distâncias mínimas de segurança.

Os fogos-de-artifício da categoria F2 e F3 não podem também ser transportados, detidos, usados ou distribuídos, nomeadamente em recintos religiosos, desportivos, em estabelecimentos em que esteja a decorrer um aglomerado cívico ou político, como uma reunião, manifestação, comício ou desfile, em estabelecimentos de ensino, locais de diversão ou feiras e mercados.

Já a realização de um espetáculo pirotécnico, diferindo do uso particular, precisa de ser licenciado junto da autoridade policial do município, reforça a polícia.

As categoria F2 e F3 correspondem a artefactos de risco baixo e médio.

