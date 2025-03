"O Governo não quer eleições, o PSD não quer eleições, a AD não quer eleições porque os portugueses não querem eleições", afirmou o também ministro das Infraestruturas e Habitação, numa conferência de imprensa na sede nacional do PSD, em Lisboa.

Pinto Luz acusou o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, de ter uma linguagem "que se assemelha a um discurso populista e demagógico cada vez mais próximo do discurso" do líder do Chega, André Ventura.

"Deixem-nos trabalhar é o apelo que o PSD hoje faz, deixem-nos governar, deixem nos concluir o programa com o qual vencemos eleições em 2024", pediu.

Questionado se estas palavras não são contraditórias com as do primeiro-ministro, que no sábado disse parecer não haver alternativa a eleições antecipadas e estar pronto para elas, respondeu que Luís Montenegro "fez a análise do que têm sido as declarações públicas" do líder e dos vários dirigentes.

Caso o PS chumbe na terça-feira a moção de confiança que o Governo apresentou ao parlamento, para Pinto Luz "fica claro que o PS prefere eleições e instabilidade e coloca a agenda do partido a frente agenda do país", acusando os socialistas de "fitas e fintas".

SMA // JMC

Lusa/Fim