"O ministro que sucedeu à ministra [Marta Temido] (...) nunca se preocupou em saber o que é que se tinha passado, principalmente perante uma doença que atingiu e foi tratada em 36 crianças, que durante este período de tempo terá custado 72 milhões de euros aos cofres portugueses", afirmou o deputado social-democrata António Rodrigues.

Antes do início dos trabalhos da comissão de inquérito, o coordenador do PSD disse hoje que "as respostas foram basicamente enviadas para outros relatórios, quer para o relatório da autoria [do Hospital de Santa Maria], quer para o relatório da IGAS [Inspeção-Geral das Atividades em Saúde]".

"Perante o vazio [na resposta] às perguntas que foram feitas, nomeadamente pelo PSD, e a que o ex-ministro não foi capaz de responder ou não quis propositadamente responder, remetendo para outros documentos, nós entendemos entregar um requerimento para reforçar as perguntas que foram feitas inicialmente", sustentou.

O ex-ministro da Saúde Manuel Pizarro afirmou que não questionou António Lacerda Sales sobre o caso das gémeas luso-brasileiras tratadas com um dos medicamentos mais caros do mundo e que "não é um procedimento regular" a tutela marcar consultas.

"Não questionei [António] Lacerda Sales sobre este assunto", salientou o antigo governante em resposta escrita ao Livre, após ser interrogado se tinha abordado o ex-secretário de Estado Adjunto e da Saúde, quando teve conhecimento do caso em 2023.

Nas respostas enviadas à comissão de inquérito ao caso das gémeas que receberam em 2020 o medicamento Zolgensma no Hospital de Santa Maria, lembrou os deputados que apenas teve conhecimento do caso "nos primeiros dias de novembro de 2023", através da notícia da TVI/CNN.

Na altura, Pizarro exercia as funções de ministro da Saúde no XXIII Governo Constitucional, após ter substituído Marta Temido, em 2022.

JML // FPA

Lusa/Fim