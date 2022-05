"O PSD propõe uma atualização de 4% que corresponde à inflação prevista pelo Governo no próprio OE, quer para os salários na função pública, quer para os escalões de IRS, quer para o indexante de apoios sociais", afirmou, em conferência de imprensa na Assembleia da República, o líder da bancada parlamentar social-democrata, Paulo Mota Pinto.

Nesta conferência de imprensa -- onde esteve acompanhado pela vice-presidente do grupo parlamentar para a área do Orçamento e Finanças, Paula Cardoso, e pelo coordenador do PSD na Comissão de Orçamento e Finanças, Duarte Pacheco --, Paulo Mota Pinto afirmou que as propostas orçamentais do PSD -- "mais de uma centena" -- visam "obrigar ou levar o PS a cumprir aquilo que prometeu na campanha eleitoral".

Afirmando assim que a atualização dos salários em 4% pretende "repor em parte o poder de compra que já foi perdido, e que será perdido neste ano de 2022, por efeito da inflação", Paulo Mota Pinto acrescentou que é uma proposta "que corresponde ao cumprimento de uma promessa do PS".

Nesse sentido, o líder parlamentar social-democrata escusou-se a dizer como é que essa medida seria financiada, afirmando que "é o Governo que deve encontrar a contrapartida [orçamental] para essa promessa".

"Se, até 30 de janeiro, o Governo garantia que ia aumentar os salários mínimos e médio, se, entretanto, o próprio Governo prevê uma inflação de 4%, não se compreende que não cumpra essa promessa, e nós vamos criar as condições para que tenha de o fazer, e acho que ele deve encontrar a compensação (...) porque corresponde a uma promessa do PS", argumentou.

